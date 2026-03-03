Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль преднамеренно наносили удары не только по оборонительным, но и по гражданским объектам по всему Ирану, заявил посол ИРИ в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"При явном нарушении международного права и международного гуманитарного права агрессоры, а именно, израильский режим и США, преднамеренно наносили удары не только по оборонительным объектам, но и по гражданским объектам в нескольких иранских городах, включая множество больниц, школ, спортивных сооружений, центров экстренной помощи, штаб-квартиры Красного Полумесяца, а также многочисленные жилые здания по всей стране", - сказал дипломат журналистам.
Он добавил, что это привело к гибели ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе многих женщин и детей, а также к большому числу раненых.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.