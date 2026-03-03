Рейтинг@Mail.ru
Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 03.03.2026 (обновлено: 19:04 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078288132.html
Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол
Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол
США и Израиль преднамеренно наносили удары не только по оборонительным, но и по гражданским объектам по всему Ирану, заявил посол ИРИ в Австрии Асадолла Эшраг... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:03:00+03:00
2026-03-03T19:04:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078278340.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол

Джахроми: США и Израиль преднамеренно били по гражданским объектам Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль преднамеренно наносили удары не только по оборонительным, но и по гражданским объектам по всему Ирану, заявил посол ИРИ в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"При явном нарушении международного права и международного гуманитарного права агрессоры, а именно, израильский режим и США, преднамеренно наносили удары не только по оборонительным объектам, но и по гражданским объектам в нескольких иранских городах, включая множество больниц, школ, спортивных сооружений, центров экстренной помощи, штаб-квартиры Красного Полумесяца, а также многочисленные жилые здания по всей стране", - сказал дипломат журналистам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Он добавил, что это привело к гибели ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе многих женщин и детей, а также к большому числу раненых.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
Вчера, 18:36
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала