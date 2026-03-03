Гражданские объекты в Иране подверглись преднамеренной атаке, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль преднамеренно наносили удары не только по оборонительным, но и по гражданским объектам по всему Ирану, заявил посол ИРИ в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.

Он добавил, что это привело к гибели ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе многих женщин и детей, а также к большому числу раненых.