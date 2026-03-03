https://ria.ru/20260303/iran-2078285575.html
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 03.03.2026
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Иран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил журналистам посол республики в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми. РИА Новости, 03.03.2026
иран
тегеран (город)
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Посол Джахроми: Иран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ