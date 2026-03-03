Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078285575.html
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 03.03.2026
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Иран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил журналистам посол республики в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:02:00+03:00
2026-03-03T19:02:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078265518.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, МАГАТЭ
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии

Посол Джахроми: Иран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Иран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил журналистам посол республики в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Сейчас сложилась весьма особая и сложная ситуация, однако на протяжении последних лет Исламская Республика Иран стремилась обеспечить и сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, и мы намерены продолжать это делать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
Вчера, 17:55
 
В миреИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала