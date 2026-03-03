Рейтинг@Mail.ru
В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв
18:46 03.03.2026 (обновлено: 18:49 03.03.2026)
В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв
Звуки мощного взрыва слышны в городе Карадж к западу от иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв

Mehr: в иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Звуки мощного взрыва слышны в городе Карадж к западу от иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Mehr.
"Звуки мощного взрыва доносятся из Караджа", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Посольство Ирана назвало предательством нападение во время переговоров
Вчера, 18:44
 
