В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв
В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 03.03.2026
В иранском городе Карадж прогремел мощный взрыв
Звуки мощного взрыва слышны в городе Карадж к западу от иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:46:00+03:00
2026-03-03T18:46:00+03:00
2026-03-03T18:49:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
сша
израиль
иран
тегеран (город)
