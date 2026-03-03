Посольство Ирана назвало предательством нападение во время переговоров

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Посольство Ирана в Италии в комментарии РИА Новости назвало предательством нападение на страну во время переговоров, подчеркнув, что целями ударов стали гражданские объекты.

По словам иранских дипломатов, незаконная агрессия и жестокие нападения США и Израиля на иранский народ привели к гибели сотен невинных мирных жителей, включая более 150 молодых учащихся. Целями нападения стали гражданские объекты, в том числе больницы, были убиты верховный лидер Исламской республики и ряд военачальников, сообщили в дипмиссии.