18:44 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078280006.html
Посольство Ирана назвало предательством нападение во время переговоров
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство Ирана назвало предательством нападение во время переговоров

РИА Новости: посольство Ирана назвало предательством нападение США

Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран . Архивное фото
РИМ, 3 мар – РИА Новости. Посольство Ирана в Италии в комментарии РИА Новости назвало предательством нападение на страну во время переговоров, подчеркнув, что целями ударов стали гражданские объекты.
"США вновь совершили жестокое нападение на Иран во время переговоров, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамадан", - заявили в дипмиссии, назвав операцию во время переговоров предательством.
По словам иранских дипломатов, незаконная агрессия и жестокие нападения США и Израиля на иранский народ привели к гибели сотен невинных мирных жителей, включая более 150 молодых учащихся. Целями нападения стали гражданские объекты, в том числе больницы, были убиты верховный лидер Исламской республики и ряд военачальников, сообщили в дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
