Рейтинг@Mail.ru
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 03.03.2026 (обновлено: 19:31 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078278340.html
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
США и Израиль рассчитывали на быструю операцию в Иране, но их план провалился, заявил военный аналитик подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:36:00+03:00
2026-03-03T19:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e27cfbb45e18a386855e70918107eb.jpg
https://ria.ru/20260303/es-2078249772.html
https://ria.ru/20260303/ssha-2078229177.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bd557e89e42538c0d8c20b2b7fd9eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, владимир путин, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, дэниел дэвис
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дэниел Дэвис
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран

Дэвис: ставка США и Израиля на быструю операцию в Иране провалилась

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. США и Израиль рассчитывали на быструю операцию в Иране, но их план провалился, заявил военный аналитик подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Вашингтон и Тель-Авив сделали ставку на быстрый и жестокий удар с целью обезглавить Иран, пытаясь вывести его из строя с помощью тактики "Шок и трепет". Иран не получил записку с требованием сдаться, выдержал первые удары, даже потеряв своего верховного лидера в первый же день. И приступил к реализации своего плана ответных мер. Когда Иран не сдался в первые несколько дней, это обнажило нашу нехватку стратегического мышления и понимания ситуации", — отметил он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран
Вчера, 17:02
Как уточнил аналитик, предполагать, что Иран, который в четыре раза больше Ирака, капитулирует всего за несколько дней после мощного ракетного удара, было неразумно.
"Это позорный провал с нашей стороны и лишь очередное унижение некогда гордой элиты Запада. Однако этот провал может в конечном итоге оказаться самым страшным из всех и дорого нам обойтись", — заключил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ запаниковали из-за случившегося в США после атаки на Иран
Вчера, 16:14
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильВладимир ПутинАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала