Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство
Ирано-армянскую границу на сегодняшний день пересек 31 российский гражданин, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Армении. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:29:00+03:00
в мире, россия, армения, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
