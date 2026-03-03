Рейтинг@Mail.ru
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 03.03.2026 (обновлено: 19:00 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078276401.html
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство - РИА Новости, 03.03.2026
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство
Ирано-армянскую границу на сегодняшний день пересек 31 российский гражданин, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Армении. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:29:00+03:00
2026-03-03T19:00:00+03:00
в мире
россия
армения
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078118788_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_e086a070b73b3326603f6d4355a83a70.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
россия
армения
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078118788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26961d68d64f1e7e25ef427f85d240fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Армения, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство

Посольство РФ: 31 россиянин пересек ирано-армянскую границу

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОбстановка на пограничном переходе Нурдуз - Агарак на армяно-иранской границе
Обстановка на пограничном переходе Нурдуз - Агарак на армяно-иранской границе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Обстановка на пограничном переходе Нурдуз - Агарак на армяно-иранской границе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Ирано-армянскую границу на сегодняшний день пересек 31 российский гражданин, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Армении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Тридцать один гражданин России на сегодняшний день воспользовался КПП Нурдуз-Агарак для перехода ирано-армянской границы", - говорится в сообщении.
В дипмиссии отметили, что переход осуществляется в штатном режиме , никаких проблем нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
 
В миреРоссияАрменияСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала