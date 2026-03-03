В Минобороны Ирана рассказали, как на страну повлияли гибели в командовании

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран не столкнулся с коллапсом военного командования после гибели высшего командного состава страны, существует система преемственности, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Талаиник.

По его словам, замены подготавливают к командованию заранее. Как отмечает государственное телевидение, Талаиник подчеркнул, что с гибелью командиров в Иране "никакого вакуума не будет".