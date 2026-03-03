В Минобороны Ирана рассказали, как на страну повлияли гибели в командовании

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран не столкнулся с коллапсом военного командования после гибели высшего командного состава страны, существует система преемственности, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Талаиник.
"Ошибка и просчета врага заключался в том, что они представляли с первого дня "второй навязанной войны", будто если верховный лидер Ирана погибнет, будет коллапс и мы потеряем возможность управления, командования и защиты. Но получилось наоборот. С учетом тех мер, которые он (Али Хаменеи - ред.) заранее принял, существует быстрый порядок преемственности в вооруженных силах - на целых три порядка у любого командира предусмотрена замена", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По его словам, замены подготавливают к командованию заранее. Как отмечает государственное телевидение, Талаиник подчеркнул, что с гибелью командиров в Иране "никакого вакуума не будет".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который является верховным главнокомандующим ВС Ирана, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.