ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по военным целям в Иране, атаковав объекты по производству оружия и баллистических ракет, сообщила пресс... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:10:00+03:00
2026-03-03T18:10:00+03:00
2026-03-03T18:27:00+03:00
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране
