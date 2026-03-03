Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
18:10 03.03.2026 (обновлено: 18:27 03.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об атаке на военные цели в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по военным целям в Иране, атаковав объекты по производству оружия и баллистических ракет
2026
Дым на месте взрыва в Тегеране. 3 марта 2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. 3 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по военным целям в Иране, атаковав объекты по производству оружия и баллистических ракет, сообщила пресс служба армии.
"Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь точной разведывательной информацией, нанесли удары по целям, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране и Исфахане в центральной части Ирана. В ходе ударов, нанесенных по всей территории Ирана, силы ЦАХАЛ атаковали промышленные объекты, используемые иранским режимом для производства оружия, в частности баллистических ракет, которые представляют собой угрозу существованию Государства Израиль", - говорится в сообщении.
