Постпред Ирана при ООН заявил об отсутствии координации с "Хезболлой"

Никакой координации между Ираном и движением "Хезболлах" нет, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни. РИА Новости, 03.03.2026
Бахрейни заявил, что у Ирана нет координации с «Хезболлой»