Рейтинг@Mail.ru
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 03.03.2026 (обновлено: 18:03 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078265518.html
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
Иран в ходе переговоров в Женеве сделал предложение по ядерной сделке, оно было одобрено МАГАТЭ, но обсуждения прекратились из-за агрессии, заявил постоянный... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:55:00+03:00
2026-03-03T18:03:00+03:00
в мире
иран
женева (город)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078080290.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078220369.html
иран
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, женева (город), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана, оон, сша
В мире, Иран, Женева (город), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, США
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ

Бахрейни: Иран сделал предложение по ядерной сделке, которое одобрило МАГАТЭ

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Иран в ходе переговоров в Женеве сделал предложение по ядерной сделке, оно было одобрено МАГАТЭ, но обсуждения прекратились из-за агрессии, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы очень серьезно были настроены на переговоры и считаем, что то, что было предложено, имело большой потенциал для соглашения. Это было конструктивно и реалистично и было поддержано МАГАТЭ как наиболее надежной стороной в этом вопросе", - сказал Бахрейни на пресс-конференции в Женеве.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли, что в Иране пошло не по плану
Вчера, 06:44
По его словам, была возможность достичь соглашения, но США и Израиль приняли "очень глупое решение".
"Из-за агрессии переговоры прекращены, не было более никакого обсуждения предложенного документа", - сказал он.
Он также напомнил, что Иран неоднократно говорил, что не готов отказаться от технологий мирного атома.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
Вчера, 15:40
 
В миреИранЖенева (город)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против ИранаООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала