У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах

ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. После провала переговоров с США нет безопасных договорённостей для проведения расследований на ядерных объектах Ирана, по которым ранее были нанесены удары, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.