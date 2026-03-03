https://ria.ru/20260303/iran-2078261040.html
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах - РИА Новости, 03.03.2026
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах
После провала переговоров с США нет безопасных договорённостей для проведения расследований на ядерных объектах Ирана, по которым ранее были нанесены удары,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:38:00+03:00
2026-03-03T17:38:00+03:00
2026-03-03T17:45:00+03:00
в мире
сша
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
Новости
ru-RU
в мире, сша, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах
Бахрейни заявил об отсутствии соглашения для расследований на ядерных объектах