У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах
17:38 03.03.2026 (обновлено: 17:45 03.03.2026)
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах
в мире
сша
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
в мире, сша, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
У Ирана нет соглашения для расследования на атакованных ядерных объектах

Бахрейни заявил об отсутствии соглашения для расследований на ядерных объектах

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. После провала переговоров с США нет безопасных договорённостей для проведения расследований на ядерных объектах Ирана, по которым ранее были нанесены удары, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Если бы переговоры завершились успехом, этот вопрос мог бы быть решен путем соглашения, но поскольку переговоры провалились, то нет безопасных договорённостей для расследования на объектах, подвергшихся ударам", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
При этом, по его словам, "нельзя недооценивать влияние ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана".
"Это было нарушением международного права и сделало применение протокола мер безопасности сложным, были разные риски на местах, и проверка ситуации не могла быть проведена должным образом", - указал дипломат.
