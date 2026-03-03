Рейтинг@Mail.ru
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара - РИА Новости, 03.03.2026
17:34 03.03.2026 (обновлено: 17:46 03.03.2026)
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара - РИА Новости, 03.03.2026
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара
Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране, избирающего верховного лидера страны, были заблаговременно эвакуированы, жертв при ударах не было, сообщила... РИА Новости, 03.03.2026
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара

Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара по нему

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки на офис совета экспертов Ирана в Куме
Последствия атаки на офис совета экспертов Ирана в Куме - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки на офис совета экспертов Ирана в Куме
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране, избирающего верховного лидера страны, были заблаговременно эвакуированы, жертв при ударах не было, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
Офис в Куме подвергся атаке во вторник, район офиса в Тегеране - в понедельник.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Представитель Ирана предупредил страны ЕС о последствиях военного нападения
Вчера, 17:08
"Несмотря на мощные атаки эти здания были эвакуированы заранее. К счастью, жертв не было", - сообщил вещатель.
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране, в соответствии с конституцией, был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Задача совета - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого должен будет выбирать совет экспертов - специальный орган, избирающий главного руководителя страны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33
 
ИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
