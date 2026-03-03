https://ria.ru/20260303/iran-2078259873.html
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара - РИА Новости, 03.03.2026
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара
Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране, избирающего верховного лидера страны, были заблаговременно эвакуированы, жертв при ударах не было, сообщила... РИА Новости, 03.03.2026
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
масуд пезешкиан
али хаменеи
иран
тегеран (город)
сша
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара
Иран эвакуировал офисы Совета экспертов, избирающего лидера, до удара по нему