Власти Ирана заявили, что Тегеран атакует только военные цели - РИА Новости, 03.03.2026
17:28 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078257846.html
Власти Ирана заявили, что Тегеран атакует только военные цели
Власти Ирана заявили, что Тегеран атакует только военные цели - РИА Новости, 03.03.2026
Власти Ирана заявили, что Тегеран атакует только военные цели
Тегеран выбирает для своих атак только военные цели США и Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:28:00+03:00
2026-03-03T17:28:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти Ирана заявили, что Тегеран атакует только военные цели

Представитель МИД Ирана Багаи: Тегеран проводит атаки только по военным целям

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Тегеран выбирает для своих атак только военные цели США и Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Цели, которые выбирают наши вооруженные силы, - военные", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана 3 марта также заявлял, что выбирает для ударов исключительно цели Израиля и США, связанные с военной инфраструктурой, места расположения войск, а также объекты, представляющие интересы для этих стран.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
