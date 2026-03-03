Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Политика максимального давления на Тегеран, к которой в 2018 году перешла республиканская администрация в США, подстегнула развитие ядерной программы Ирана, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Самым главным двигателем развития ядерной программы Ирана с 2018 года стала республиканская администрация Соединенных Штатов Америки. Благодаря кампании максимального давления на Иран и ответным действиям Ирана уровень обогащения урана в этой стране вырос с 3,67% до 60%. Количество центрифуг резко увеличилось, запасы обогащенного урана выросли многократно", - рассказал дипломат в интервью "Известиям".