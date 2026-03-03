Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Политика максимального давления на Тегеран, к которой в 2018 году перешла республиканская администрация в США, подстегнула развитие ядерной программы Ирана, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Самым главным двигателем развития ядерной программы Ирана с 2018 года стала республиканская администрация Соединенных Штатов Америки. Благодаря кампании максимального давления на Иран и ответным действиям Ирана уровень обогащения урана в этой стране вырос с 3,67% до 60%. Количество центрифуг резко увеличилось, запасы обогащенного урана выросли многократно", - рассказал дипломат в интервью "Известиям".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.