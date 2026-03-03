Рейтинг@Mail.ru
Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078252228.html
Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов
Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.03.2026
Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов
Политика максимального давления на Тегеран, к которой в 2018 году перешла республиканская администрация в США, подстегнула развитие ядерной программы Ирана,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:11:00+03:00
2026-03-03T17:11:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260303/uitkoff-2078077057.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Давление США подтолкнуло развитие ядерной программы Ирана, заявил Ульянов

Ульянов: давление США стало двигателем развития ядерной программы Ирана

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Политика максимального давления на Тегеран, к которой в 2018 году перешла республиканская администрация в США, подстегнула развитие ядерной программы Ирана, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Самым главным двигателем развития ядерной программы Ирана с 2018 года стала республиканская администрация Соединенных Штатов Америки. Благодаря кампании максимального давления на Иран и ответным действиям Ирана уровень обогащения урана в этой стране вырос с 3,67% до 60%. Количество центрифуг резко увеличилось, запасы обогащенного урана выросли многократно", - рассказал дипломат в интервью "Известиям".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном
Вчера, 06:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Михаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала