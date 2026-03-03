Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078250055.html
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и "наведут в республике порядок", но если конфликт затянется, Европе... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:03:00+03:00
2026-03-03T17:03:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
василий колташов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260303/konflikt-2078096799.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, василий колташов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Василий Колташов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Колташов: Европу ждет спад промышленности если конфликт в Иране затянется

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и "наведут в республике порядок", но если конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.
"В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике "порядок". Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства", - спрогнозировал экономист.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. "Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. Евростат же в попытке скрыть кризис трактует его как "нулевой рост", - сказал Колташов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Politico: в ЕС признали неприятную правду о конфликте на Ближнем Востоке
Вчера, 09:24
 
В миреСШАИранИзраильВасилий КолташовВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала