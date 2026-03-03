Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Офис Совета экспертов, избирающего верховного лидера Ирана, попал под ракетный удар, передает агентство Офис Совета экспертов, избирающего верховного лидера Ирана, попал под ракетный удар, передает агентство Tasnim

« "Американо-сионистские преступники несколько минут назад атаковали офис Совета экспертов в Куме", — говорится в публикации.

Позднее иранское гостелевидение сообщило, что людей заранее эвакуировали, обошлось без жертв.

После гибели верховного лидера Али Хаменеи в Иране создали временный руководящий совет. В него вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алирезы Арафи.

Задача совета — обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера. Его должен выбрать Совет экспертов.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.