Рейтинг@Mail.ru
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 03.03.2026 (обновлено: 18:45 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078247488.html
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана
Офис Совета экспертов, избирающего верховного лидера Ирана, попал под ракетный удар, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:57:00+03:00
2026-03-03T18:45:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078254751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af501142c3dcc1f8e384c63d1c5d0687.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Офис Совета экспертов, выбирающего лидера Ирана, после атаки Израиля и США
Офис совета экспертов Ирана, в функции которого входит избрание верховного лидера страны, подвергся ракетной атаке Израиля и США в Куме, передает иранское агентство Tasnim.
2026-03-03T16:57
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078254751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab43fc3e223076cbfaa5bf5317188430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, масуд пезешкиан, владимир путин, красный полумесяц
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Красный полумесяц
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана

Tasnim: в Куме атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Офис Совета экспертов, избирающего верховного лидера Ирана, попал под ракетный удар, передает агентство Tasnim.
«

"Американо-сионистские преступники несколько минут назад атаковали офис Совета экспертов в Куме", — говорится в публикации.

Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33
Позднее иранское гостелевидение сообщило, что людей заранее эвакуировали, обошлось без жертв.
После гибели верховного лидера Али Хаменеи в Иране создали временный руководящий совет. В него вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Задача совета — обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера. Его должен выбрать Совет экспертов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиМасуд ПезешкианВладимир ПутинКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала