В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
16:49 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078244593.html
В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля
В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля
В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля
На юге Ирана похоронили 168 детей, погибших 28 февраля в результате удара США и Израиля по школе, сообщил официальный портал иранского правительства. РИА Новости, 03.03.2026
В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля

На юге Ирана похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. На юге Ирана похоронили 168 детей, погибших 28 февраля в результате удара США и Израиля по школе, сообщил официальный портал иранского правительства.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи человек вышли на улицы города, чтобы проститься с погибшими школьницами. Участники процессии облачились в траурные цвета, похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами, участники несли гробы один за другим, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.
"Тела 168 учащихся школы "Шаджаре Тайебе" в Минабе, погибших мученической смертью в результате подлых атак... были преданы земле во вторник, 3 марта, в присутствии большого числа людей провинции Хормозган", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
