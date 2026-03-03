В Иране похоронили 168 школьниц, погибших при ударе США и Израиля

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи человек вышли на улицы города, чтобы проститься с погибшими школьницами. Участники процессии облачились в траурные цвета, похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами, участники несли гробы один за другим, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.