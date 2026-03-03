Рейтинг@Mail.ru
России неизвестно, какая обстановка на ядерных объектах Ирана
16:45 03.03.2026 (обновлено: 18:44 03.03.2026)
России неизвестно, какая обстановка на ядерных объектах Ирана
в мире, иран, россия, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Иран, Россия, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
России неизвестно, какая обстановка на ядерных объектах Ирана

Лавров: у России нет связи с руководством атомной отрасли Ирана

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана, и пока нет понимания, что с иранскими ядерными объектами, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи", — сказал Лихачев журналистам.
Он напомнил, что МАГАТЭ публиковало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. "Но у нас нет контактов с руководством иранской атомной отрасли, мы даже не можем сейчас дать оценки их физического состояния", — добавил Лихачев.
В миреИранРоссияСШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
