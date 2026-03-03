https://ria.ru/20260303/iran-2078243163.html
Постпред рассказал об условиях возобновления переговоров Ирана с США
Постпред рассказал об условиях возобновления переговоров Ирана с США - РИА Новости, 03.03.2026
Постпред рассказал об условиях возобновления переговоров Ирана с США
Иран сможет возобновить переговоры с США при условии прекращения войны и гарантий, что Иран не будет снова атакован, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН РИА Новости, 03.03.2026
Постпред рассказал об условиях возобновления переговоров Ирана с США
Постпред при ООН: переговоры Ирана с США возможно после окончания войны