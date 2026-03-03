Рейтинг@Mail.ru
Нанесение ударов по Ирану из соседних стран неприемлемо, заявил постпред - РИА Новости, 03.03.2026
16:37 03.03.2026
Нанесение ударов по Ирану из соседних стран неприемлемо, заявил постпред
Для Ирана неприемлемо, чтобы военные базы, расположенные в соседних странах, использовались для нанесения ударов по республике, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, женева (город), сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Женева (город), США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нанесение ударов по Ирану из соседних стран неприемлемо, заявил постпред

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Для Ирана неприемлемо, чтобы военные базы, расположенные в соседних странах, использовались для нанесения ударов по республике, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"У нас хорошие отношения с соседями в регионе. Но нельзя игнорировать тот факт, что военные базы, расположенные на их территории, сейчас используются для нападений на Иран. Неприемлемо, что территория наших соседей используется для нанесения ударов... Они стали нашей законной целью", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
По его словам, Иран не может позволить, чтобы эти базы были использованы "как часть военной операции против Ирана".
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран отрицает, что атаковал порты Омана
