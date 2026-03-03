Рейтинг@Mail.ru
Руководство АЭС "Бушер" в Иране работает штатно, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.03.2026
16:37 03.03.2026 (обновлено: 17:22 03.03.2026)
Руководство АЭС "Бушер" в Иране работает штатно, заявил Лихачев
бушерская аэс
иран
в мире
сша
израиль
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
бушерская аэс, иран, в мире, сша, израиль, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
Бушерская АЭС, Иран, В мире, США, Израиль, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Руководство АЭС "Бушер" в Иране работает штатно, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Руководство иранское на площадке... работает штатно", - сказал Лихачев журналистам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Иране остановили работу на АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 16:22
 
Бушерская АЭСИранВ миреСШАИзраильАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
