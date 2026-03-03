Рейтинг@Mail.ru
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 03.03.2026
16:33 03.03.2026 (обновлено: 17:17 03.03.2026)
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Иран не видит смысла в возобновлении диалога с США, заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни. РИА Новости, 03.03.2026
иран, оон, в мире, женева (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, аббас аракчи, красный полумесяц, дональд трамп, израиль
Иран, ООН, В мире, Женева (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Аббас Аракчи, Красный полумесяц, Дональд Трамп, Израиль
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН

Постпред при ООН: Тегеран не видит смысла в новых переговорах

© REUTERS / Majid AsgaripourАкция в Тегеране
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Акция в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Иран не видит смысла в возобновлении диалога с США, заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни.
"Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его", — рассказал он на пресс-конференции в Женеве.

Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности.
"Мы продемонстрировали хороший уровень обороны ранее, мы остановим эту войну. Мы прекратим этот феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты", — пояснил Бахрейни.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
По его словам, Иран продолжит зеркально отвечать на удары США и Израиля до прекращения агрессии. Постпред призвал Вашингтон перестать использовать военные базы в соседних странах для атак на ИРИ.
Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что Иран хочет начать переговоры. При этом в Тегеране говорят обратное. Так, глава МИД Ирана Аббас Аракчи напомнил, что у страны был очень горький опыт, республика второй раз за год стала жертвой агрессии.
Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной тематике. Спецпосланник Стивен Уиткофф заявил, что ИРИ предлагали поставки топлива для атомной энергетики в течение десяти лет при отказе от обогащения урана.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Уиткофф объяснил, почему было невозможно заключить сделку с Ираном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
Вчера, 06:36

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
ИранООНВ миреЖенева (город)СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир ПутинАббас АракчиКрасный полумесяцДональд ТрампИзраиль
 
 
