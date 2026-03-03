Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН

ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Иран не видит смысла в возобновлении диалога с США, заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни.

« "Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его", — рассказал он на пресс-конференции в Женеве.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности.

"Мы продемонстрировали хороший уровень обороны ранее, мы остановим эту войну. Мы прекратим этот феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты", — пояснил Бахрейни.

ИРИ . По его словам, Иран продолжит зеркально отвечать на удары США и Израиля до прекращения агрессии. Постпред призвал Вашингтон перестать использовать военные базы в соседних странах для атак на

Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что Иран хочет начать переговоры. При этом в Тегеране говорят обратное. Так, глава МИД Ирана Аббас Аракчи напомнил, что у страны был очень горький опыт, республика второй раз за год стала жертвой агрессии.

Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной тематике. Спецпосланник Стивен Уиткофф заявил, что ИРИ предлагали поставки топлива для атомной энергетики в течение десяти лет при отказе от обогащения урана.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.