Из Ирана через Азербайджан эвакуировали более 720 человек
16:26 03.03.2026 (обновлено: 16:35 03.03.2026)
Из Ирана через Азербайджан эвакуировали более 720 человек
в мире
иран
азербайджан
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
иран
азербайджан
ближний восток
в мире, иран, азербайджан, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
БАКУ, 3 мар - РИА Новости. Более 720 человек на данный момент эвакуированы из Ирана в Азербайджан на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной пограничной службе.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С 28 февраля до 15.00 (14.00 мск) 3 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 725 человек", - сообщили в погранслужбе.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
В миреИранАзербайджанБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
