Иран отрицает, что атаковал порты Омана

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Ирана отрицает факт нанесения удара по территории и портам Омана, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Ранее оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности передавало, что Оман сбил два беспилотника в провинции Дофар, еще один упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет. Кроме того, нефтехранилище в оманском порту Дукм было повреждено после атаки БПЛА.
"Генеральный штаб ВС отрицает любое военное нападение вооруженных сил Ирана на территорию и атаки портов дружественной и соседней страны Омана", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.