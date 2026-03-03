Рейтинг@Mail.ru
Иран отрицает, что атаковал порты Омана - РИА Новости, 03.03.2026
15:56 03.03.2026 (обновлено: 16:02 03.03.2026)
Иран отрицает, что атаковал порты Омана
Генштаб вооруженных сил Ирана отрицает факт нанесения удара по территории и портам Омана, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 03.03.2026
иран, оман, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, али лариджани
Иран, Оман, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Али Лариджани
© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Ирана отрицает факт нанесения удара по территории и портам Омана, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Ранее оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности передавало, что Оман сбил два беспилотника в провинции Дофар, еще один упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет. Кроме того, нефтехранилище в оманском порту Дукм было повреждено после атаки БПЛА.
"Генеральный штаб ВС отрицает любое военное нападение вооруженных сил Ирана на территорию и атаки портов дружественной и соседней страны Омана", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ИранОманСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреАли Лариджани
 
 
