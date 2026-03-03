Рейтинг@Mail.ru
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
15:40 03.03.2026 (обновлено: 18:27 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078220369.html
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
Военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию, поскольку Иран, не теряя времени, перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие недели", — отметил он.
По мнению журналиста, блокада Ормузского пролива стала лишь одним из просчетов Соединенных Штатов и Израиля. Джей отметил, что еще одной серьезной ошибкой будет присоединение других стран Персидского залива к конфликту, так как это нанесет сокрушительный удар по экономикам этих государств и окажет негативное влияние на мировые цены на нефть.
"Такая стратегия была бы впечатляющим просчетом, который ускорит боевые действия в пользу Ирана и вынудит США и Израиль капитулировать, поскольку Тегеран нанесет удар по ахиллесовой пяте всей операции", — заключил журналист.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
