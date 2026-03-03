В ООН призвали немедленно расследовать удар по школе в Минабе

https://ria.ru/20260303/iran-2078217421.html
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к немедленному и беспристрастному расследованию удара по школе в иранском Минабе, следует из... РИА Новости, 03.03.2026
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана.
Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц.
Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
