В ООН призвали немедленно расследовать удар по школе в Минабе
15:29 03.03.2026
В ООН призвали немедленно расследовать удар по школе в Минабе
В ООН призвали немедленно расследовать удар по школе в Минабе
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана. Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц. Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
В ООН призвали немедленно расследовать удар по школе в Минабе

Верховный комиссар ООН призвал немедленно расследовать удар по школе в Минабе

ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к немедленному и беспристрастному расследованию удара по школе в иранском Минабе, следует из заявления УВКПЧ ООН.
Тюрк указал, что, по данным Иранского Красного Полумесяца, в ходе эскалации погибли 787 человек.
"В самом смертоносном и разрушительном инциденте, произошедшем в начальной школе в Минабе на юге страны, десятки девочек, как сообщается, погибли и получили ранения в результате нападения во время учебного дня. Верховный комиссар призывает к незамедлительному, беспристрастному и тщательному расследованию обстоятельств нападения", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель управления Равина Шамдасани.
По словам Тюрка, "ответственность за расследование лежит на силах, совершивших нападение".
"Мы призываем их обнародовать результаты расследования и обеспечить привлечение к ответственности и возмещение ущерба жертвам", - указал он.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
