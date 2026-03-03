Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы
15:05 03.03.2026
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны в ряде районов иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы

Tasnim: звуки взрывов слышны в некоторых районах Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание в Тегеране
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в ряде районов иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
"В настоящий момент из разных районов Тегерана доносятся звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
Тегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
