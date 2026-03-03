СМИ рассказали, на какие этапы будет делиться операция США в Иране

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Военная операция США против Ирана будет проходить в несколько этапов - от ударов по периферийным районам страны к атакам по более защищенным объектам в глубине ее территории, передает во вторник телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с планом кампании Вашингтона.
По его данным, первая фаза в начальные часы операции предусматривала применение крылатых ракет "Томагавк", высокоточных боеприпасов большой дальности, а также так называемых боеприпасов вне зоны досягаемости ПВО, запущенных с самолётов. Эти удары направлены на объекты противовоздушной обороны Ирана и должны "ослабить" оборонительные позиции, подготовив условия для последующего применения пилотируемой авиации.
Следующий этап предполагает использование тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-1 и B-2 для поражения более укрепленных целей, включая вертикальные шахты и подземные объекты баллистических ракет, часть которых расположена в горах. По словам источника, для разрушения таких объектов планируется применение тяжелых авиабомб.
Военные не раскрывают возможные дальнейшие фазы операции. При этом источник уточнил, что на текущем этапе удары по ядерным объектам Ирана не предусматриваются, однако такие цели могут быть включены в последующие стадии кампании.
США и Израиль начали наносить в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.