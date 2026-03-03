СМИ рассказали, на какие этапы будет делиться операция США в Иране

По его данным, первая фаза в начальные часы операции предусматривала применение крылатых ракет "Томагавк", высокоточных боеприпасов большой дальности, а также так называемых боеприпасов вне зоны досягаемости ПВО, запущенных с самолётов. Эти удары направлены на объекты противовоздушной обороны Ирана и должны "ослабить" оборонительные позиции, подготовив условия для последующего применения пилотируемой авиации.

Военные не раскрывают возможные дальнейшие фазы операции. При этом источник уточнил, что на текущем этапе удары по ядерным объектам Ирана не предусматриваются, однако такие цели могут быть включены в последующие стадии кампании.