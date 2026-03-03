Рейтинг@Mail.ru
Атаке на Иран предшествовал ряд крупных ставок на тотализаторе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
14:32 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078197980.html
Атаке на Иран предшествовал ряд крупных ставок на тотализаторе, пишут СМИ
Атаке Израиля и США на Иран предшествовали несколько крупных подозрительных ставок на сайте американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket, на которых... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
министерство обороны сша
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, министерство обороны сша
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Министерство обороны США
Атаке на Иран предшествовал ряд крупных ставок на тотализаторе, пишут СМИ

FT: атаке на Иран предшествовали крупные подозрительных ставки на Polymarket

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атаке Израиля и США на Иран предшествовали несколько крупных подозрительных ставок на сайте американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket, на которых пользователи заработали порядка 330 тысяч долларов (25,5 миллионов рублей), пишет газета Financial Times.
Газета сообщает, что ей удалось выявить 13 кошельков, которые поставили более 66,9 тысячи долларов (5,2 миллиона рублей) на то, что атака на Иран может произойти до 28 февраля. При этом примерно половина ставок была сделана за шесть часов до начала ударов. Как отмечается, 12 из 13 счетов были открыты на платформе всего за несколько дней до начала операции США.
"Несколько необычно больших и своевременных ставок, которые принесли прибыль в размере 330 тысяч долларов, были сделаны перед атакой США на Иран", - пишет издание.
По мнению издания, такой случай может указывать на то, что анонимные букмекерские сайты, такие как Polymarket, которые в большинстве случаев не требуют от клиентов предоставления своих имен и работают с использованием криптовалюты, могут представлять собой серьезную проблему для безопасности конфиденциальной информации и позволяют инсайдерам извлекать выгоду в подобных ситуациях.
Как отмечает Financial Times, Пентагон, Белый дом и Polymarket не ответили изданию на просьбу прокомментировать эту информацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
