Атаке на Иран предшествовал ряд крупных ставок на тотализаторе, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атаке Израиля и США на Иран предшествовали несколько крупных подозрительных ставок на сайте американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket, на которых пользователи заработали порядка 330 тысяч долларов (25,5 миллионов рублей), пишет газета Financial Times.

"Несколько необычно больших и своевременных ставок, которые принесли прибыль в размере 330 тысяч долларов, были сделаны перед атакой США на Иран", - пишет издание.

По мнению издания, такой случай может указывать на то, что анонимные букмекерские сайты, такие как Polymarket, которые в большинстве случаев не требуют от клиентов предоставления своих имен и работают с использованием криптовалюты, могут представлять собой серьезную проблему для безопасности конфиденциальной информации и позволяют инсайдерам извлекать выгоду в подобных ситуациях.