МИД Ирана назвал ложными заявления о близости Тегерана к ядерному оружию

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля, заявления о том, что Иран близок к ядерному оружию ложно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора (о нераспространении ядерного оружия - ред.) были наделены этим правом", - сказал Багаи в ходе брифинга, который был опубликован агентством IRNA.