МИД Ирана назвал ложными заявления о близости Тегерана к ядерному оружию

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля, заявления о том, что Иран близок к ядерному оружию ложно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора (о нераспространении ядерного оружия - ред.) были наделены этим правом", - сказал Багаи в ходе брифинга, который был опубликован агентством IRNA.
"Обогащения не было вовсе. Тогда почему господин Уиткофф неделю назад заявил, что Иран отделяет лишь неделя от производства необходимых для создания ядерной бомбы материалов? Что это? Очевидная несостыковка. Ложь на лжи", - отметил Багаи.
В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер оказались озадачены, когда иранская делегация сообщила им о своем неотъемлемом праве на обогащение урана.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля. Иран и Оман, выступавший посредником в переговорах, заявляли о прогрессе.
После этого США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.