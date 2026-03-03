https://ria.ru/20260303/iran-2078189518.html
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран
США пытаются убедить страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану, сообщает портал Al-Monitor. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026
Al-Monitor: США призывают страны Персидского залива участвовать в атаках на Иран