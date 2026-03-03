Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
14:12 03.03.2026
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран
США пытаются убедить страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану, сообщает портал Al-Monitor. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, иран, персидский залив, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Персидский залив, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США убеждают страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран

Al-Monitor: США призывают страны Персидского залива участвовать в атаках на Иран

Взрыв в Иране
Взрыв в Иране
Взрыв в Иране
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США пытаются убедить страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану, сообщает портал Al-Monitor.
"В настоящее время США предпринимают усилия по тому, чтобы убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран", - пишет портал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
В миреСШАИранПерсидский заливАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
