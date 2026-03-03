Рейтинг@Mail.ru
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078185682.html
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ
По меньшей мере 21 человек погиб в результате ударов США и Израиля по провинции Хамадан на западе Ирана с момента начала конфликта, передает иранское агентство... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:03:00+03:00
2026-03-03T14:03:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078182265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a8cb708f3fdd72fb208d856429b8f0.jpg
https://ria.ru/20170314/1490001442.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078182265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c9e6e08150b0cb0596d0030dee5d95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ

Tasnim: количество жертв в провинции Хамадан достигло 21 человека

© REUTERS / Majid AsgaripourРазрушенные здания в Тегеране
Разрушенные здания в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Разрушенные здания в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате ударов США и Израиля по провинции Хамадан на западе Ирана с момента начала конфликта, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на власти страны.
"На текущий момент количество жертв в провинции Хамадан с начала войны достигло 21 человека", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2017
Иранская сторона прокомментировала ситуацию вокруг базы "Хамадан"
14 марта 2017, 17:26
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала