В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ
По меньшей мере 21 человек погиб в результате ударов США и Израиля по провинции Хамадан на западе Ирана с момента начала конфликта, передает иранское агентство... РИА Новости, 03.03.2026
В провинции Хамадан 21 человек погиб от ударов США и Израиля, пишут СМИ
Tasnim: количество жертв в провинции Хамадан достигло 21 человека