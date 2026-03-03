Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 03.03.2026 (обновлено: 13:47 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078176343.html
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне - РИА Новости, 03.03.2026
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления и комплексу с оборудованием США в Бахрейне, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:37:00+03:00
2026-03-03T13:47:00+03:00
в мире
иран
бахрейн
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:976:1254:1681_1920x0_80_0_0_98e38ab57ba925f6ba5209cd7741e2ce.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078061675.html
иран
бахрейн
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:1011:1254:1952_1920x0_80_0_0_b3cbb2414344b5098187bdc5c78a34fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, бахрейн, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Бахрейн, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне

КСИР: Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления США в Бахрейне

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления и комплексу с оборудованием США в Бахрейне, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Иран поразил ракетами десять ключевых и стратегических пунктов управления и объектов с оборудованием США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Отмечается, что среди уничтоженных целей на авиабазе значатся центр управления воздушным движением, топливные баки для заправки самолетов, а также здание, в котором размещались высокопоставленные американские военные.
Согласно заявлению КСИР, инфраструктура авиабазы полностью выведена из строя, военные США покинули объект.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 02:43
 
В миреИранБахрейнСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала