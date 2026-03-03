https://ria.ru/20260303/iran-2078176343.html
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне - РИА Новости, 03.03.2026
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления и комплексу с оборудованием США в Бахрейне, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей РИА Новости, 03.03.2026
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
КСИР: Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления США в Бахрейне
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иран нанес удары по 10 стратегическим пунктам управления и комплексу с оборудованием США в Бахрейне, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Иран поразил ракетами десять ключевых и стратегических пунктов управления и объектов с оборудованием США
на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB
.
Отмечается, что среди уничтоженных целей на авиабазе значатся центр управления воздушным движением, топливные баки для заправки самолетов, а также здание, в котором размещались высокопоставленные американские военные.
Согласно заявлению КСИР, инфраструктура авиабазы полностью выведена из строя, военные США покинули объект.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.