Иран обвинил США и Израиль в планировании нападений на дипмиссии
Иран обвинил США и Израиль в планировании нападений на дипмиссии - РИА Новости, 03.03.2026
Иран обвинил США и Израиль в планировании нападений на дипмиссии
Иран обвинил США и Израиль в планах нападения на дипмиссии, чтобы возложить ответственность на Тегеран, следует из заявления центрального штаба военного... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:31:00+03:00
2026-03-03T13:31:00+03:00
2026-03-03T13:41:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
тегеран (город)
израиль
Иран обвинил США и Израиль в планировании нападений на дипмиссии
Иран обвинил США и Израиль в планах нападения якобы Тегерана на дипмиссии