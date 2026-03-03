Рейтинг@Mail.ru
13:31 03.03.2026
Иран обвинил США и Израиль в планировании нападений на дипмиссии

Иран обвинил США и Израиль в планах нападения якобы Тегерана на дипмиссии

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иран обвинил США и Израиль в планах нападения на дипмиссии, чтобы возложить ответственность на Тегеран, следует из заявления центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
"Израиль и США в отчаянной попытке выйти из тупика стремятся атаковать дипломатические миссии и объекты мусульманских стран Ближнего Востока, чтобы обвинить в этих нападениях Иран", - говорится в заявлении центрального штаба, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Отмечается также, что Иран проводит свои атаки исключительно по целям Израиля и США, в первую очередь по их военной инфраструктуре, на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран знает, где Нетаньяху проводит заседания, заявил военный
Вчера, 13:31
 
