Иран знает, где Нетаньяху проводит заседания, заявил военный

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости . Иран осведомлен о месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания, заявил высокопоставленный иранский военный, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.

Ранее КСИР Ирана заявил, что нанес удары по офису премьера Израиля, однако израильская сторона позже опровергла эти утверждения.