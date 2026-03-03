Иран знает, где Нетаньяху проводит заседания, заявил военный

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран осведомлен о месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседания, заявил высокопоставленный иранский военный, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.
"Мы знаем о всех целях... знаем даже, где проходят заседания Нетаньяху, банк наших данных пополнился", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Ранее КСИР Ирана заявил, что нанес удары по офису премьера Израиля, однако израильская сторона позже опровергла эти утверждения.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
