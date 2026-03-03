https://ria.ru/20260303/iran-2078149499.html
Иран заявил об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре
Иран заявил об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре - РИА Новости, 03.03.2026
Иран заявил об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре
Иран утром атаковал американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре, различные военные объекты в Израиле, а также корабли противника, сообщила армия Ирана (часть... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:18:00+03:00
2026-03-03T12:18:00+03:00
2026-03-03T12:28:00+03:00
в мире
иран
катар
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078083128.html
иран
катар
израиль
Иран заявил об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре
Армия Ирана заявила об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре