ЦАХАЛ зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана
12:10 03.03.2026 (обновлено: 12:16 03.03.2026)
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы. РИА Новости, 03.03.2026
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
иран
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире

ЦАХАЛ зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана

Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
