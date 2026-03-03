https://ria.ru/20260303/iran-2078147271.html
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля
Число жертв ударов США и Израиля в Иране увеличилось до 787 человек, сообщило сообщество иранского Красного полумесяца. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:09:00+03:00
2026-03-03T12:09:00+03:00
2026-03-03T12:13:00+03:00
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768bd30ff8cb368d8195822a6c6ac330.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_110b47330fdd263edc2e717b8d48fc8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, красный полумесяц
США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Красный полумесяц
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля
Красный Полумесяц: число погибших в Иране от ударов США и Израиля выросло до 787