СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
10:55 03.03.2026 (обновлено: 11:08 03.03.2026)
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
в мире
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ирак
в мире, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки

Shafaq: БПЛА атаковали штаб-квартиру Демократической партии Ирана в Ираке

Дым на месте удара на севере Ирака
Дым на месте удара на севере Ирака
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не менее четырех БПЛА атаковали штаб-квартиру запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, сообщило иракское информационное агентство Shafaq.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источники, что дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане.
"Четыре БПЛА атаковали штаб-квартиру Демократической партии Иранского Курдистана к востоку от Эрбиля (столица курдского автономного района - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Данных о последствиях нападения пока не поступало.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Город Исфахан в Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
В миреИранИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
