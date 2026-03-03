https://ria.ru/20260303/iran-2078122240.html
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
Не менее четырех БПЛА атаковали штаб-квартиру запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, сообщило иракское информационное... РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: БПЛА атаковали штаб-квартиру оппозиционной иранской группировки
Shafaq: БПЛА атаковали штаб-квартиру Демократической партии Ирана в Ираке