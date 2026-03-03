Рейтинг@Mail.ru
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078121732.html
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico - РИА Новости, 03.03.2026
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico
Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, пишет... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:53:00+03:00
2026-03-03T10:53:00+03:00
в мире
сша
украина
иран
politico
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768bd30ff8cb368d8195822a6c6ac330.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
сша
украина
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_110b47330fdd263edc2e717b8d48fc8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, иран, politico, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Украина, Иран, Politico, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico

Politico: конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину

© REUTERS / Majid AsgaripourПоследствия удара США и Израиля по Тегерану
Последствия удара США и Израиля по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Последствия удара США и Израиля по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, пишет газета Politico.
"Практические последствия того, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия... поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана", - пишет издание, отмечая, что действия США в Иране "рискуют превратить Украину в забытую войну".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
Отмечается, что и страны ЕС боятся лишиться американского оружия, если США потеряют интерес к ним и к мирному урегулированию на Украине.
"Было израсходовано много огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты... США необходимо пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине нечего будет закупать", - заявил изданию анонимный высокопоставленный чиновник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаИранPoliticoЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала