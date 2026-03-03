США из-за конфликта в Иране могут забыть про Украину, пишет Politico

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, пишет газета Politico.
"Практические последствия того, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия... поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана", - пишет издание, отмечая, что действия США в Иране "рискуют превратить Украину в забытую войну".
Отмечается, что и страны ЕС боятся лишиться американского оружия, если США потеряют интерес к ним и к мирному урегулированию на Украине.
"Было израсходовано много огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты... США необходимо пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине нечего будет закупать", - заявил изданию анонимный высокопоставленный чиновник.
