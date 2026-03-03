Рейтинг@Mail.ru
Не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана
10:53 03.03.2026 (обновлено: 11:02 03.03.2026)
Не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана
Не менее 18 жителей Мезендерана погибли при ударах Израиля, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана

Tasnim: не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Не менее 18 жителей Мезендерана погибли при ударах Израиля, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Восемнадцать жителей Мазендерана погибли при атаках Израиля", - сообщило агентство со ссылкой на губернатора провинции.
По его данным, погибшие были выходцами из таких округов, как Амоль, Баболь, Каэмшахр, Савадкух, Джуйбар, Сари, Миандоруд, Бехшахр, Ноушахр, Чалус.
Дым на месте взрыва в Тегеране
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
