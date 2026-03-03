https://ria.ru/20260303/iran-2078121587.html
Не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана
Не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана
Не менее 18 жителей Мезендерана погибли при ударах Израиля, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.03.2026
Tasnim: не менее 18 человек погибли при ударах Израиля на севере Ирана