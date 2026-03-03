Рейтинг@Mail.ru
В Иране сбили еще один беспилотник Hermes, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078119779.html
В Иране сбили еще один беспилотник Hermes, пишут СМИ
В Иране сбили еще один беспилотник Hermes, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране сбили еще один беспилотник Hermes, пишут СМИ
Еще один беспилотник израильского производства Hermes был сбит в Иране, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на военных. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:46:00+03:00
2026-03-03T10:46:00+03:00
в мире
иран
исфахан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078106739.html
иран
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, исфахан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Исфахан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране сбили еще один беспилотник Hermes, пишут СМИ

Иранский SNN: В Иране сбили еще один израильский беспилотник Hermes

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник израильского производства Hermes был сбит в Иране, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на военных.
"Беспилотник Hermes был перехвачен и уничтожен средствами противовоздушной обороны страны в небе над Хомейнишахром (провинции Исфахан в центральной части Ирана - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-службы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщила, что иранские военные сбили 21 беспилотник Hermes.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
Вчера, 10:02
 
В миреИранИсфаханВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала