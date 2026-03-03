https://ria.ru/20260303/iran-2078115279.html
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
Серия взрывов произошла в районе городов Исфахан и Шираз в Иране, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:31:00+03:00
2026-03-03T10:31:00+03:00
2026-03-03T10:35:00+03:00
иран
шираз
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787141948_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_625ac01eb56489c94ca74785f51ca006.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
шираз
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787141948_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_4588b4f34a75906e3b59479e864350ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, шираз, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Шираз, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
Mehr: серия взрывов прогремела в районе городов Исфахан и Шираз в Иране