В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
10:31 03.03.2026 (обновлено: 10:35 03.03.2026)
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз
Серия взрывов произошла в районе городов Исфахан и Шираз в Иране, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 03.03.2026
иран
шираз
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
2026
иран, шираз, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Шираз, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Иране сообщили о серии взрывов в районе городов Исфахан и Шираз

Mehr: серия взрывов прогремела в районе городов Исфахан и Шираз в Иране

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Серия взрывов произошла в районе городов Исфахан и Шираз в Иране, сообщило агентство Mehr.
"Несколько минут назад были слышны несколько взрывов в различных районах Исфахана (административный центр одноименной провинции в центральной части Ирана - ред.)", - сообщило агентство.
По его данным, взрывы также были слышны в городе Шираз (административный центр провинции Фарс на юге Ирана).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ИранШиразСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала