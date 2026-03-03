https://ria.ru/20260303/iran-2078115153.html
Глава МИД Бельгии высказался об операции США против Ирана
Глава МИД Бельгии высказался об операции США против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Глава МИД Бельгии высказался об операции США против Ирана
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что операция США и Израиля против Ирана "не соответствует стандартам международного права". РИА Новости, 03.03.2026
Глава МИД Бельгии высказался об операции США против Ирана
Прево: операция США против Ирана не соответствует нормам международного права