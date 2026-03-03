Рейтинг@Mail.ru
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 03.03.2026 (обновлено: 10:33 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078114808.html
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР - РИА Новости, 03.03.2026
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР
Не менее 40 человек погибли, более 70 получили ранения при ударе Ирана по группе военных США в ОАЭ, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:29:00+03:00
2026-03-03T10:33:00+03:00
в мире
сша
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9efe3df409bf4312bd07458cac084871.jpg
https://ria.ru/20260303/erbil-2078088742.html
сша
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aae72c3747ce8e686e0c7f4a2cdfc757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР

КСИР: при ударе Ирана по группе военных США в ОАЭ погибли 40 человек

© AP Photo / Fatima ShbairДым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Не менее 40 человек погибли, более 70 получили ранения при ударе Ирана по группе военных США в ОАЭ, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Согласно информации на местах, потери США в ходе этой комбинированной атаки ракет и БПЛА, осуществленной военно-морскими силами КСИР составили более 40 человек убитыми, количество пострадавших оценивается в более чем 70 человек", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство IRNA.
Иранские военные отметили, что удар был нанесен по местам скопления более 160 американских военных в городе Дубай.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Удар по базе США в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
Вчера, 08:54
 
В миреСШАИранОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала