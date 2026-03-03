https://ria.ru/20260303/iran-2078114808.html
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР
Не менее 40 человек погибли, более 70 получили ранения при ударе Ирана по группе военных США в ОАЭ, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР,... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
оаэ
В мире, США, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
