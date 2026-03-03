Рейтинг@Mail.ru
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 03.03.2026 (обновлено: 13:14 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078106572.html
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке на учебное учреждение в южной части страны, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:02:00+03:00
2026-03-03T13:14:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078169840_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8590118aba8a4e95a20be0ffced23db8.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078066455.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078169840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_562712e186749cb21d3ea4771ee6598b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля

В Иране проходят похороны школьниц, погибших во время атаки США и Израиля

© AP Photo / Abbas ZakeriПохороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
Похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Abbas Zakeri
Похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. В Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке на учебное учреждение в южной части страны, сообщили иранские СМИ.
Они опубликовали у себя кадры похоронной процессии, на которую собралось много людей.
Начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля - в первый день конфликта. Власти Ирана обвинили в ударе США и Израиль.
Источник в Иране говорил РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы - такие данные озвучил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Также проходила информация о погибших преподавателях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
Вчера, 03:54
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала