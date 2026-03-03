https://ria.ru/20260303/iran-2078089714.html
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись удара по фуре в Иране, которая стояла на обочине дороги с открытым капотом. РИА Новости, 03.03.2026
Кадры удара США по грузовику в Иране, стоящему на обочине с открытым капотом
CENTCOM публикует видео удара по грузовику в Иране, стоящему на обочине с открытым капотом.
Командование в сопровождающем видео тексте процитировало министра войны Пита Хегсета, подчеркнув, что "силы США наносят хирургические удары" и "уничтожают наступательные ракеты Ирана".
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом
CENTCOM опубликовало видео удара по фуре в Иране с открытым капотом