Рейтинг@Mail.ru
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078089714.html
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись удара по фуре в Иране, которая стояла на обочине дороги с открытым капотом. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:01:00+03:00
2026-03-03T09:01:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078089092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3aadbdec066fcf0168e3212c7ec28dc4.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры удара США по грузовику в Иране, стоящему на обочине с открытым капотом
CENTCOM публикует видео удара по грузовику в Иране, стоящему на обочине с открытым капотом. Командование в сопровождающем видео тексте процитировало министра войны Пита Хегсета, подчеркнув, что "силы США наносят хирургические удары" и "уничтожают наступательные ракеты Ирана".
2026-03-03T09:01
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078089092_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc0ea97ef3be4f7eeb2b054b68520109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон показал кадры удара по фуре в Иране с открытым капотом

CENTCOM опубликовало видео удара по фуре в Иране с открытым капотом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись удара по фуре в Иране, которая стояла на обочине дороги с открытым капотом.
В ходе проведения операции против Ирана CENTCOM на своей странице в соцсети X публикует видео, на которых запечатлено нанесение ударов по различным целям. Во вторник на один из роликов попал удар по стоящему на обочине проселочной дороги грузовику. Открытый капот грузовика может указывать на то, что автомобиль был сломан.
Командование в сопровождающем видео тексте процитировало министра войны Пита Хегсета, подчеркнув, что "силы США наносят хирургические удары" и "уничтожают наступательные ракеты Ирана".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала