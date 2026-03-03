"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Три страны Европы потребовали, чтобы Иран воздержался от ударов по Израилю и американским военным базам, пишет издание Junge Welt.
"Германия, Франция и Великобритания открыли дверь для участия в войне США и Израиля против Ирана. Как говорится в совместном заявлении государств "евротройки": "Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это также может включать, если потребуется, обеспечение соразмерных военных оборонительных мер для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику", — говорится в публикации.
При этом авторы статьи подчеркивают, что от представителей "евротройки" не последовало никакой критики в адрес Тель-Авива и Вашингтона, наоборот, они осудили действия Ирана.
"Мы призываем Иран немедленно прекратить безжалостные атаки", — цитируется в материале заявление этих стран.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
