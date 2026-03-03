Рейтинг@Mail.ru
07:39 03.03.2026 (обновлено: 14:36 03.03.2026)
"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников
"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников
Три страны Европы потребовали, чтобы Иран воздержался от ударов по Израилю и американским военным базам, пишет издание Junge Welt. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана, великобритания, германия, франция
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Великобритания, Германия, Франция
"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников

Junge Welt: В Европе потребовали, чтобы Иран прекратил удары по базам США

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Три страны Европы потребовали, чтобы Иран воздержался от ударов по Израилю и американским военным базам, пишет издание Junge Welt.
"Германия, Франция и Великобритания открыли дверь для участия в войне США и Израиля против Ирана. Как говорится в совместном заявлении государств "евротройки": "Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это также может включать, если потребуется, обеспечение соразмерных военных оборонительных мер для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
При этом авторы статьи подчеркивают, что от представителей "евротройки" не последовало никакой критики в адрес Тель-Авива и Вашингтона, наоборот, они осудили действия Ирана.
"Мы призываем Иран немедленно прекратить безжалостные атаки", — цитируется в материале заявление этих стран.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против ИранаВеликобританияГерманияФранция
 
 
