https://ria.ru/20260303/iran-2078073403.html
Иранский БПЛА нанес удар по зданию с военными США в Дубае, пишут СМИ
Иранский БПЛА нанес удар по зданию с военными США в Дубае, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Иранский БПЛА нанес удар по зданию с военными США в Дубае, пишут СМИ
Иранский беспилотник-камикадзе нанес значительный удар по зданию с военными США в Дубае, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:22:00+03:00
2026-03-03T05:22:00+03:00
2026-03-03T05:22:00+03:00
в мире
сша
дубай
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
дубай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дубай, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дубай, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранский БПЛА нанес удар по зданию с военными США в Дубае, пишут СМИ
Press TV: Shahed-136 нанес удар по зданию с военными США в Дубае