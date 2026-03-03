Рейтинг@Mail.ru
05:11 03.03.2026 (обновлено: 14:36 03.03.2026)
"США не выдержат". На Западе высказались о стратегии Ирана
Соединенные Штаты не выдержат затяжного конфликта с Ираном, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"США не выдержат". На Западе высказались о стратегии Ирана

Аналитик Джонсон: США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном

Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не выдержат затяжного конфликта с Ираном, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. <…> США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. <…> Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — отметил он.
По мнению Джонсона, Вашингтону будет нечего противопоставить стратегии Тегерана.
"Ведь иранцы знают, что их стратегия — это затяжная война с США. Соединенные Штаты не выдержат такой войны", — заключил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
